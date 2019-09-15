Haberler » Güncel » Haber

Malkara Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Serhat Gökmen oldu

Malkara 23. Fehmi Özkan Yağlı Güreşleri başpehlivanı Serhat Gökmen oldu.

15.09.2019 17:53
Malkara 23. Fehmi Özkan Yağlı Güreşleri başpehlivanı Serhat Gökmen oldu.
Minik boy güreşçilerin Malkara Er Meydanı'ndaki güreşleriyle başlayan organizasyon, tüm boylarda kıran kırana mücadelelerle devam etti.
Müsabakalara, aralarında Recep Kara, İsmail Koç gibi Kırkpınar'da favoriler arasında gösterilen 24 başpehlivan katıldı.
Finalde Samsunlu Serhat Gökmen ile Antalyalı Orhan Okulu eşleşti. Çekişmeli geçen final mücadelesinde Serhat Gökmen, rakibini normal sürede yendi.
Güreşlerde dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.
Malkara Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Serhat Gökmen oldu

Fehmi Özkan, Malkara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:50 Tunus başbakanı, cumhurbaşkanlığı yarışında yenilgiyi kabul etti
03:42 Trump'tan "muhtemel bir saldırıya hazırız" mesajı
03:30 Bodrum'da makilik alanda yangın
03:20 Suudi Arabistan petrol üretimine kısmen başlayabilir
02:48 Dha yurt bülteni-16
02:30 Trump, Modi ile görüşecek
02:29 Muğla'nın bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı - 2