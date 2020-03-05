Malkoç: Silahla mağdurları öldürüyorlar, uluslararası hukukta suç

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye 'nin 9 yıldan bu yana göçmenlere gönlünü açarak, misafir ettiğini, sınır kapıları açılınca Avrupa 'ya geçişler nedeniyle Yunanistan 'ın uluslararası hukuka göre suç işlediğini söyledi. Malkoç, "2-3 gün bile dayanamadılar. Yunanlar sınırdaki köylülere silah veriyor, 'Gelenlere ateş edin' diye. Bunlar uluslararası hukukta suç. Silahla mağdur insanları öldürüyorlar" dedi.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, beraberindeki heyetle programları kapsamında geldiği Mersin'de Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti. Malkoç, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra makama geçti. Burada konuşan Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun yapısı ve görevleri hakkında bilgi vererek, Ombudsman Halkla Buluşuyor Programı kapsamında kentte geldiklerini söyledi.

Malkoç, daha sonra gazetecilerin, göçmenlerin sınır kapısında yaşadığı sorunlarla ilgili sorduğu soruyu yanıtladı. Malkoç, "Biz Kamu Denetçiliği Kurumu olarak arkadaşlarımızla beraber Yunanistan'a geçiş konusunda yaşanan zorluklar, sıkıntılar, Yunanların yaptığı yanlışları ve işlediği suçları yerinde görmek üzere önceki gün Edirne'ye gittik. Yunanistan ile bizim 104 kilometre sınırımız var. Yoğunlaşılan, göçmenlerin kapıdan geçmek için baskı kurdukları yer Pazarkule mevkisi. Orada yığılma var. Maalesef Yunanlar, silah kullanarak 3 kişiyi öldürdüler. Bizim tespit ettiğimiz oradan 20'nin üzerinde yaralı var. Çocukları yaralıyorlar. Çocukların biberonlarını alıyorlar. Telefonlarını, paralarını, giysilerini gasbedip iç çamaşırları ile onları Türkiye'ye gönderiyorlar. Bunların hepsi tutanak altına alınıyor. Bunlar uluslararası hukuka göre suçtur. Silahla mağdur insanları öldürüyorlar" diye konuştu.

'BU SORUMLULUĞU HERKES YERİNE GETİRECEK'

Türkiye'nin 9 yıldan bu yana göçmenlere gönlünü açarak, misafir ettiğini, sınır kapıları açılınca Avrupa'ya geçişler nedeniyle Yunanistan'ın uluslararası hukuka göre suç işlediğini belirten Malkoç, şunları kaydetti:

"Bizim insanımız merhamet sahibidir. Devletimiz şefkatlidir ama onlar 2-3 gün bile dayanamadılar. Yunanlar sınırdaki köylülere silah veriyor, 'Gelenlere ateş edin' diye. Bunlar uluslararası hukukta suçtur. Oradaki kamu görevlileri bu anlamda hepsini tutanak altına alıyorlar. Bununla ilgili adli tutanak tutuyorlar. Başsavcılığını çok güzel çalışması var. Baro bu konuda komisyon kurmuş. Türkiye insanlık adına insanın haysiyeti, onuru adına 10 yıldan beri milletiyle devletiyle bu mağdur, mazlum insanlara gereken yardımı yapmıştır. Bu yükü Türkiye'nin tek başına kaldırabilmesi mümkün değildir. Burada Avrupa'ya da Amerika'ya da sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluğu herkes yerine getirecek."

'AB, BÖYLE DEVAM EDERSE YUNANİSTAN'IN SUÇ ORTAĞI OLACAK'

Sorumluların er ya da geç hesap vereceğini kaydeden Malkoç, "Yunanlar bugün cinayet işliyorlar ama zannetmesinler hesabı verilmeyecek. Hepsinin hesabını verecekler. AB, bugün Yunanistan'ın suçlarına göz yumuyor ama böyle devam ederse Yunanistan'ın suç ortağı olacaklar. Bunların hesabını uluslararası toplum, uluslararası hukuk daha doğrusu dünyadaki vicdan sahibi olanlar sonuna kadar takip edecekler. Avrupa, Amerika ve Rusya'nın yanlış davranışları bizi üzüyor. Türkiye, millet olarak çok güçlü, devlet olarak son 200 yılın en iyi dönemindedir. Bunların hepsinin hukuki sonuçları olacaktır. Edirne'de de gördüğümüz Ankara'da da gördüğümüz bu coğrafyada bin yıldan beri olan bu millet, bu devlet tecrübesi ile gerekeni yapıyor. Gerekli hukuki çalışmalar yapılıyor. Göreceksiniz Yunanlar yargılanacak. Onların suç ortağı niteliğinde olanlar da önümüzdeki yıllarda yargılanacak. Bunların takipçisi olacağız" diye konuştu.