Malmö Başkanı Hakan Jeppson Unutulmadı!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta maçında Beşiktaş, sahasında İsveç ekibi Malmö ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonundan Luca Banti yönetti.

MALMÖ BAŞKANI UNUTULMADI

Beşiktaş ile Malmö arasında oynanan müsabaka öncesi, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Malmö Başkanı Hakan Jeppsson unutulmadı. 57 yaşında hayata gözlerini yuman Jeppsson için iki takım oyuncuları ve tüm stat saygı duruşunda bulunurken, siyah beyazlı taraftarlar Hakan Jeppsson'ı alkışladı.