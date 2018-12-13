13 Aralık 2018, 21:17
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Malmö Başkanı Hakan Jeppson Unutulmadı!

Beşiktaş-Malmö maçında geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Malmö Başkanı Hakan Jeppsson unutulmadı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta maçında Beşiktaş, sahasında İsveç ekibi Malmö ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonundan Luca Banti yönetti.

MALMÖ BAŞKANI UNUTULMADI

Beşiktaş ile Malmö arasında oynanan müsabaka öncesi, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Malmö Başkanı Hakan Jeppsson unutulmadı. 57 yaşında hayata gözlerini yuman Jeppsson için iki takım oyuncuları ve tüm stat saygı duruşunda bulunurken, siyah beyazlı taraftarlar Hakan Jeppsson'ı alkışladı.

Avrupa,Beşiktaş,Malmö
13 Aralık 2018 Perşembe 21:17



YORUMLAR (1)
AUDİTOR: q7 görevi yaptı malmöööö . bir avuç geri zekalıyız. bu futbolla ancak bu kadar forvet yok orta saha yok . defans cılız elenmek bu kadar kolay. . .
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