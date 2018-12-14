Malmö Teknik Direktörü Uwe Rösler: Quaresma'nın Atılması İşimiz Kolaylaştırdı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. maçında Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö ile Vodafone Park'ta karşılaştı. Mücadeleyi Malmö 1-0 kazandı. Malmö'ye galibiyeti getiren golü 51. dakikada Antonnson kaydetti. Karşılaşmanın 65. dakikasında Ricardo Quaresma kırmızı kart gördü.

Maç sonrası konuşan Malmö Teknik Direktörü Uwe Rösler, şu ifadeleri kullandı:

"Beklenmeyeni başarmış olduk. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Zor maç oldu, bunu bekliyorduk. Beşiktaş'ın son dört maçını incelemiştik. Baskılı oynadık. 2-0'a getiremedik, 1-0 yaparak durumu kurtarmaya çalıştık. Maçı 1-0'a getirmek bizim için önemli noktaydı ama Quaresma'nın kırmızı kartıyla daha çok rahatlamış olduk." dedi.