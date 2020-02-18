Haberler » 3. Sayfa » Malta açıklarında 106 göçmen kurtarıldı - Haberler

Malta açıklarında 106 göçmen kurtarıldı

Malta Silahlı Kuvvetleri (AFM), Malta açıklarında 106 göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

18.02.2020 16:17 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:17Malta açıklarında 106 göçmen kurtarıldı
Malta Silahlı Kuvvetleri (AFM), Malta açıklarında 106 göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

Malta Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, dün gece saatlerinde Malta açıklarında göçmen teknesindeki 106 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Açıklamada, kurtarma operasyonunun tüm gece sürdüğü ve göçmenlerin sabah saatlerinde kıyıya getirildiği ifade edildi. Göçmenlerin yardım çağrısı sonrası operasyonun gerçekleştirildiği ve kurtarılanların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. - VALLETTA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:49  Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, nereli?
16:34  Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?
16:26  Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:20  Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
15:20  Civata nasıl yazılır? TDK'ya göre cıvata mı, civata mı?
18.02.2020 16:55:24