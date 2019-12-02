Malta Başbakanı Muscat istifa edeceğini açıkladı

Gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayetinin Malta'da yarattığı krizin ardından Başbakan Joseph Muscat, ulusal TV kanalında yaptığı açıklamada önümüzdeki yıl istifa edeceğini açıkladı.

Muscat, iktidardaki İşçi Partisi'nden 12 Ocak'ta yerine gelecek kişiyi belirlemelerini talep edeceğini söyledi.

Ülkedeki göstericiler ise Daphne Caruana Galizia cinayeti nedeniyle Muscat'ın derhal istifa etmesi gerektiğini savunuyor.

Ülkedeki siyasetçiler ve iş insanlarının karıştıkları yolsuzlukları araştıran Galizia 2017'de aracına koyulan bir bomba sonucu hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında Cumartesi günü iktidarla ilişkili bir işadamına cinayete yardakçılık suçlaması yöneltildi.

Muscat soruşturma için "Bazı kararlar iyiydi, bazıları daha iyi verilebilirdi" dedi ve ekledi:

"Omuzlamam gereken bu sorumluluk tabii ki maktulün ailesinin acısını azaltmıyor."

Muscat 12 Ocak'ta İşçi Partisi'nin liderliğinden ayrılacağını, partinin ondan birkaç gün sonra yeni liderini seçeceğini söyledi ve ekledi:

"Malta'nın yeni bir başlangıca ihtiyacı var."

AB'nin en küçük ülkesinde altı yıldır iktidarda olan Muscat iki seçim kazanmıştı.

Cinayet neden iki yıl sonra kriz yarattı?

Başkent Valletta'da bir araya gelen protestocular Muscat'ın derhal istifasını talep etti. Gerekçeleri ise başbakanın krizi yönetememesi.

Cumartesi günü işadamı Yorgen Fenech'e cinayete yardakçılık suçlaması yöneltildi.

Fenech'in Dubai merkezli, Paname Belgeleri'nde adı geçen 17 Black adlı gizemli şirketin sahibi olduğu geçen yıl ortaya çıkmıştı.

17 Black'in Başbakan Muscat'ın eski özel kalemi Keith Schembri ve Turizm Bakanı Konrad Mizzi tarafından kurulan şirketlere gizli ödemeler yaptığı iddia ediliyor.

İkisi de suçlamaları reddediyor.

Öte yandan Salı günü polis tarafından sorgulandığı için görevini askıya aldığını açıklayan Ekonomi Bakanı Chris Cardona Pazar günü göreve geri döndü.

Soruşturma ne aşamada?

Üçü de 50'li yaşlarda olan Alfred ve George Degiorgio kardeşler ile arkadaşları Vincent Muscat, gazeteci Galizia'nın arabasındaki bombayı patlatmakla suçlanıyor.

Aralık 2017'de tutuklanan üçlü suçlamaları reddediyor.

Reuters, üçlünün cinayet karşılığında 150 bin euro aldığını yazmıştı.