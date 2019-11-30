Malta'da Başbakan Muscat'ın istifa edeceği iddiaları yalanlandı

Malta'da gazeteci Daphne Caruana Galizia suikasti soruşturmasının hükümet üzerinde yarattığı siyasi kriz dolayısıyla Başbakan Joseph Muscat'ın görevinden ayrılacağı haberlerine, hükümetten yalanlama geldi.



Galizia cinayetine ilişkin soruşturmanın son günlerdeki gelişmelerle hız kazanması ve Başbakan Muscat'ın kabinesine kadar uzanmasıyla ortaya çıkan siyasi kriz sürüyor.



Ada basınında dün öğleden sonra Başbakan Muscat'ın görevinden ve İşçi Partisi liderliğinden hemen ayrılmayı düşündüğüne yönelik çıkan haberleri, Malta Hükümeti yalanladı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan görevinde kalarak, ülke tarihinin en büyük suçlarından birini söz verdiği üzere aydınlatmaya yoğunlaşacak. Yerel basında çıkan, kabinenin Başbakan'a güven duymadığı yönündeki haberler, herhangi bir doğrulama yapılmadan servis edilen icat edilmiş haberlerdir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, başbakan ve hükümetin, parlamentoda 3 gün önce yapılan gizli güven oylamasında güvenoyu aldığı vurgulandı.



Son 10 günde 6. protesto



Malta'da Galizia cinayetinin bir an önce aydınlatılmasını isteyen ve bu konuda hükümeti sorumlu tutan çok sayıda kişi, son 10 gündeki 6. gösterilerini dün akşam saatlerinde yaptı.



Times of Malta'nın haberine göre, Başbakan Muscat'ın görevini bırakmayı düşündüğü şeklinde çıkan haberlerin ardından bugün toplanan kalabalığın daha coşkulu olduğu ifade edildi.



Öte yandan, soruşturmanın şüpheli isimlerinden ünlü iş adamı Yorgen Fenech'in dün serbest biçimde adliyeye gitmesi ülkede şaşkınlık yarattı. Ülkedeki kurallar gereği polis sorgusunun devam edebilmesi için aralıklarla gözaltı süresi uzatılan ve en fazla 48 saat gözaltında tutulabilen Fenech'in son gözaltı süresi cuma öğlen sona erdi. Emniyet güçlerinin, Fenech'e henüz bir suçlama yöneltmediği basına yansıdı.

Daphne Caruana Galizia suikastı



Araştırmacı gazeteci Galizia, Nisan 2017'de kamuoyunda "Panama Belgeleri" olarak bilinen olayın Malta ayağında, Başbakan Muscat'ın Özel Kalem Müdürü Keith Schembri, dönemin enerji, şimdiki Turizm Bakanı Konrad Mizzi'nin Panama'da gizli off-shore şirketleri olduğunu ve bunlara Dubai merkezli "17 Black" şirketince para aktardığı iddialarını gündeme getirmişti.



Gazeteci Galizia, 16 Ekim 2017'de Bidnja semtindeki evinin yakınında otomobiline yerleştirilen zaman ayarlı bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.



Bombayı yerleştirmekle suçlanan 3 kişi halen yargılanmayı beklerken, 14 Kasım'da bir başka operasyonda tutuklanan bir taksi şoförünün, Galizia suikastına ilişkin paylaşacağı bilgiler karşısında cumhurbaşkanlığı affı talep etmesiyle süreç farklı bir boyut kazanmıştı.



Taksi şoförü Melvin Theuma, Galizia cinayetinde aracı olduğunu ifade ederek devletle iş birliği yapmış ve 25 Kasım'da cumhurbaşkanlığı affını almıştı.



Theuma'nın ifadesinin akabinde 20 Kasım'da "17 Black" şirketinin sahibi ünlü iş adamı Yorgen Fenech özel yatıyla adadan kaçmaya çalışırken gözaltına alınmıştı.



Fenech, sorgusunda Schembri'yi suikastin planlayıcısı olmakla suçlamıştı. Fenech'in kamuoyuna yansıyan ifadelerinde isimleri geçen eski Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Schembri ile Turizm Bakanı Konrad Mizzi 26 Kasım'da istifa ederken, Ekonomi Bakanı Chris Cardona da soruşturma sonuçlanıncaya dek görevini askıya aldığını duyurmuştu. Hem Schembri hem bakanlar, haklarındaki iddiaları reddederken, Schembri iki gün boyunca sorgulanmıştı.