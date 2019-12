Malta'da istifa baskısı gören başbakana partisinden destek

Malta'da gazeteci Daphne Caruana Galizia suikasti soruşturması sebebiyle üzerindeki istifa baskısı artan Başbakan Joseph Muscat'a lideri olduğu İşçi Partisi'nden (LP) destek geldi.Ülkenin önde gelen gazetelerinden Times of Malta'nın, Muscat'ın LP liderliğini 18 Ocak'ta bırakacağı ve partide liderlik yarışının başlayacağı haberinin ardından, LP meclis grubundan oy birliğiyle Muscat'a güvenin tam olduğu ve alacağı her kararın destekleneceği görüşünün çıktığı belirtildi.Adalet Bakanı Owen Bonicci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda olayla ilgili soruşturmanın sürdüğüne işaret ederek, hükümetin de gerçeğin ortaya çıkmasından yana olduğunu kaydetti.Eğitim Bakanı Evarist Bartolo ise partisinin halk için iyi şeyler yaparken, nasıl bu noktaya geldiğini sorguladı ve LP'nin kendi intiharını hazırlamaması gerektiği uyarısında bulundu.Bu arada, Başbakan Muscat'ın, geçen salı günü soruşturma aydınlatılıncaya dek görevini kendiliğinden askıya alan ve hafta içinde can güvenliği riski taşıdığı için parlamentodan ek güvenlik talep eden Ekonomi Bakanı Chris Cardona'dan görevine dönmesini istediği bildirildi.-Muhalefet istifada diretiyorPartisinin desteğine rağmen muhalefetin ve Galizia ailesinin, Muscat üzerindeki istifa baskısı ise sürüyor.Adada son 12 günde 8. protesto gösterisi bugün öğleden sonra yapıldı. Çok sayıda gösterici, Başbakan Muscat'ın adaletin tecelli etmesinin önünde engel olduğunu savunarak, başkent Valetta'nın merkezinde geniş katılımlı protesto mitingi düzenledi. Protestocular ellerinde, "Adalet, "Hepiniz mafyasınız", "Katiller", "Daphne haklıydı" yazılı dövizler taşıdı.Diğer yandan, muhalefetteki Demokratik Parti ile Alternatif Demokrasi partileri bugün, Muscat'ın "kaçınılmaz olanı kabul etmediği ve bir an önce görevinden ayrılması" gerektiğini belirten birer açıklama yaptı.Daphne Caruana Galicia'nın kız kardeşi Corinne Vella da ailesi adına yaptığı açıklamada, "kardeşinin cinayeti üzerine serbest ve tam bir soruşturma yapılmasına olanak sağlaması için Muscat'ın derhal başbakanlıktan ve parlamenterlikten istifa etmesi gerektiğini" ifade etti.Öte yandan, 20 Kasım'da adadan kaçmaya çalışırken yakalanan, o tarihten geçen cuma gününe kadar sorgulanan ve gözaltı süresi bittiği için cuma öğleden sonra serbest kalan iş adamı Yorgen Fenech'e dün akşam cinayeti organize ve finanse etmek, patlayıcı madde temini suçlamaları yöneltildi.Daphne Caruana Galizia suikastıAraştırmacı gazeteci Galizia, Nisan 2017'de kamuoyunda "Panama Belgeleri" olarak bilinen olayın Malta ayağında, Başbakan Muscat'ın Özel Kalem Müdürü Keith Schembri, dönemin enerji, şimdiki Turizm Bakanı Konrad Mizzi'nin Panama'da gizli off-shore şirketleri olduğunu ve bunlara Dubai merkezli "17 Black" şirketince para aktardığı iddialarını gündeme getirmişti.Gazeteci Galizia, 16 Ekim 2017'de Bidnja semtindeki evinin yakınında otomobiline yerleştirilen zaman ayarlı bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.Bombayı yerleştirmekle suçlanan 3 kişi halen yargılanmayı beklerken, 14 Kasım'da bir başka operasyonda tutuklanan bir taksi şoförünün, Galizia suikastına ilişkin paylaşacağı bilgiler karşısında cumhurbaşkanlığı affı talep etmesiyle süreç farklı bir boyut kazanmıştı.Taksi şoförü Melvin Theuma, Galizia cinayetinde aracı olduğunu ifade ederek devletle iş birliği yapmış ve 25 Kasım'da cumhurbaşkanlığı affını almıştı. Theuma'nın ifadesinin akabinde 20 Kasım'da "17 Black" şirketinin sahibi ünlü iş adamı Yorgen Fenech özel yatıyla adadan kaçmaya çalışırken gözaltına alınmıştı.Fenech, sorgusunda Schembri'yi suikastin planlayıcısı olmakla suçlamıştı. Fenech'in kamuoyuna yansıyan ifadelerinde isimleri geçen eski Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Schembri ile Turizm Bakanı Konrad Mizzi 26 Kasım'da istifa ederken, Ekonomi Bakanı Chris Cardona da soruşturma sonuçlanıncaya dek görevini askıya aldığını duyurmuştu. Hem Schembri hem bakanlar, haklarındaki iddiaları reddederken, Schembri iki gün boyunca sorgulanmış, sonrasında serbest kalmıştı.