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Malta'dan Kars'a getirilen vatandaşlar "Ölürüm Türkiyem" şarkısıyla karşılandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde Malta'dan getirilen 104 Türk vatandaşı, Kars'taki öğrenci yurduna yerleştirildi.

19.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 19.04.2020 19:22
Malta'dan Kars'a getirilen vatandaşlar
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde Malta'dan getirilen 104 Türk vatandaşı, Kars 'taki öğrenci yurduna yerleştirildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 104 kişi, Malta'dan kalkan uçakla getirildikleri Kars Harakani Havalimanı'nda sağlık kontrolünden geçirildi.
Çantaları dezenfekte edilen vatandaşlar daha sonra otobüslerle kalacakları KYK İpek Yolu Öğrenci Yurdu'na götürüldü.
Kendilerini Türk bayrakları ve "Ölürüm Türkiyem" şarkısıyla karşılayan yurt çalışanlarına alkışlar ve Türk bayrakları sallayarak karşılık veren vatandaşlar daha sonra odalarına yerleştirildi.
Kars Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Malta'dan 104 Türk vatandaşının Kars'a getirildiğini aktararak, "Vatandaşlarımızı yurtta misafir edeceğiz, yarın da İrlanda'dan bir uçağımız gelecek, memleketin ve dünyanın genel bir sıkıntısı, biz de tedbirlerimizi alarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Vatandaşlarımız en iyi şekilde ağırlayıp, evlerine göndermeyi hedefliyoruz." dedi.
Malta'dan gelen Eda Yenen, Türkiye'de olduğu için mutluluk duyduğunu ifade ederek. "Çünkü Malta'dan gelememe duygusu çok ağırdı. Oradaki şartlarımız farklıydı. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza ve burada bizi karşılayan tüm ekibe teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yolculuktu, uçaktan indiğimizde pasaport kontrolü yapıldı ve sağlık kontrolünden sonra kalacağımız yurda getirildik." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Kars, Güncel
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