Malta'nın yeni başbakanı Abela yemin etti

Malta'da yeni lider Robert Abela, ülkenin 14. Başbakanı olarak yemin edip resmen göreve başladı.

Malta'da İşçi Partisi'nin yeni seçilen lideri Robert Abela, Valletta'daki Başkanlık Sarayı'nda gerçekleştirilen törenle yemin ederek resmen görevine başladı. Robert Abela, gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayetinin krize neden olduğu Malta'da istifa etmek zorunda kalan Başbakan Joseph Muscat'ın yerini aldı. Muscat, Abela göreve başlamadan kısa süre önce görevinden istifa etmişti. Başbakanlık görevinden ayrılan Muscat'ın yerine hafta sonu yapılan İşçi Partisi Kongresi'nde liderliğe seçilen Abela, başbakanlığı devraldı.

(İHA)

Kaynak: İHA