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Malta ve İrlanda'dan getirilen iki vatandaşa doğum günü sürprizi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Malta ve İrlanda'dan getirilerek Kars'ta karantinada tutulan iki kişiye doğum günü sürprizi yapıldı.

26.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:46
Malta ve İrlanda'dan getirilen iki vatandaşa doğum günü sürprizi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Malta ve İrlanda'dan getirilerek Kars'ta karantinada tutulan iki kişiye doğum günü sürprizi yapıldı.
İrlanda ve Malta'dan getirilen 219 Türk vatandaşının, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İpek Yolu Öğrenci Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.
Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri yurtta gözlem altında tutulan ve Malta'dan gelen Veysel Deniz ile İrlanda'dan gelen Ahmet Kızıloluk'a doğum günü sürprizi yaptı.
Hazırladıkları pasta ile yurda giden görevliler, Deniz ve Kızıloluk'un doğum gününü kutlayarak onları tebrik etti.
Sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen Deniz ve Kızıloluk, görevlilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel , Haber
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