Haberler » Dünya » Maltalı gazeteci Galizia cinayetinde polisle iş birliği karşılığında ikinci af teklifi - Haber

Maltalı gazeteci Galizia cinayetinde polisle iş birliği karşılığında ikinci af teklifi

Malta'da, gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamı Yorgen Fenech, polisle iş birliği karşılında af talep etti. Olaya adı karışan diğer bir tutuklunun benzer teklifi, Fenech gözaltına alınmadan bir gün önce kabul edilmişti.

23.11.2019 19:54 | Son Güncelleme: 23.11.2019 21:24Maltalı gazeteci Galizia cinayetinde polisle iş birliği karşılığında ikinci af teklifi
Malta'da, gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamı Yorgen Fenech, iş birliği karşılında af talep etti. Olaya adı karışan diğer bir tutuklunun benzer teklifi, Fenech gözaltına alınmadan bir gün önce kabul edilmişti.

Ülkenin önde gelen iş insanlarından Fenech, 20 Kasım'da lüks yatıyla adadan ayrılmaya çalıştığı sırada yakalandı. Güvenlik kaynakları Fenech'in, Melvin Theuma adlı diğer tutuklu gibi af yasasından yararlanması koşuluyla cinayetle ilgili bilgi paylaşmaya hazır olduğunu açıkladı.
Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
21:39 Babasının PKK saldırısında kaybeden TRT muhabiri Terör Kurbanları Kongresi'nin kapanış manifestosunu gözyaşları içinde okudu
21:20 İniş takımı zarar gören uçağın motoru piste sürttü
21:09 Kongre üyelerinden ABD'nin Yahudi yerleşimleri kararına tepki
21:09 ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten sürpriz Irak ziyareti
20:24 Almanya'da Türkiye bağlantılı 'sahte polis' çetesinin iki üyesi yakalandı
20:18 Judo Osaka: Japon judokalar zirvede yer aldı
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
23:45 Macron aylar sonra itiraf etti: Akaryakıt zamları konusunda hatalı davrandık
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 21:44:31