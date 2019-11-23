Maltalı gazeteci Galizia cinayetinde polisle iş birliği karşılığında ikinci af teklifi

Malta'da, gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamı Yorgen Fenech, iş birliği karşılında af talep etti. Olaya adı karışan diğer bir tutuklunun benzer teklifi, Fenech gözaltına alınmadan bir gün önce kabul edilmişti.Ülkenin önde gelen iş insanlarından Fenech, 20 Kasım'da lüks yatıyla adadan ayrılmaya çalıştığı sırada yakalandı. Güvenlik kaynakları Fenech'in, Melvin Theuma adlı diğer tutuklu gibi af yasasından yararlanması koşuluyla cinayetle ilgili bilgi paylaşmaya hazır olduğunu açıkladı.