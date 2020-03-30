Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Maltepe Belediye Başkanı Kılıç, pazarda Kovid-19 denetimi yaptı

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme kapsamında, semt pazarında denetim yaptı.

30.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:36
Maltepe Belediye Başkanı Kılıç, pazarda Kovid-19 denetimi yaptı
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme kapsamında, semt pazarında denetim yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlara "sosyal mesafe" kuralına uymaları gerektiği yönünde uyarılarda bulunan Kılıç, "Salgına karşı tedbiri elden bırakmayın" çağrısında bulundu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıç, "Tüm semt pazarlarında, dezenfektan noktaları oluşturduk. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Maltepe'de semt pazarlarında sadece gıda tezgahlarının kurulmasına izin veriyoruz, belediye ekipleri de sürekli olarak denetimlerini sürdürüyor." ifadelerine yer verdi.
Altayçeşme Mahallesi'nde kurulan semt pazarındaki denetim çalışmalarında, pazarcı esnafını ziyaret ederek, vatandaşları "sosyal mesafe" kuralı konusunda uyardıklarını aktaran Kılıç, şunları kaydetti:
"Zor günlerden geçiyoruz. Herkes sorumluluk bilinciyle hareket etmeli. Ben, vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça semt pazarı gibi kalabalık oluşturulabilecek ortamlara gelmemelerini tavsiye ediyorum. Pazarcı esnafımız da, alışveriş yapan vatandaşımız da gerekli önlemlerini almalı. Özellikle sosyal mesafe kuralına uymak, birebir temastan kaçınmak çok önemli. Tüm semt pazarlarının girişlerine dezenfektan noktaları oluşturduk. Vatandaşlarımız bu noktalardan yararlanabilir."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Ali Kılıç, Maltepe, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Maltepe Belediye Başkanı Kılıç, pazarda Kovid-19 denetimi yaptı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Açılışı öne alınan dev hastane, koronavirüs hastalarına hizmet verecek Haberler
Açılışı öne alınan dev hastane, koronavirüs hastalarına hizmet verecek
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: 1 yıldan önce bitmesi kolay değil Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: 1 yıldan önce bitmesi kolay değil
Virüsün vurduğu Avrupa ülkesinde Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı Haberler
Virüsün vurduğu Avrupa ülkesinde Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı
Morglar doldu! New York’ta koronadan ölenler mobil morglara taşındı Haberler
Morglar doldu! New York'ta koronadan ölenler mobil morglara taşındı
Koronanın yayıldığı İspanya’da 12 bin 298 sağlıkçı virüse yakalandı Haberler
Koronanın yayıldığı İspanya'da 12 bin 298 sağlıkçı virüse yakalandı
Koronavirüsteki ’süper yayıcı’ tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir Haberler
Koronavirüsteki 'süper yayıcı' tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi Haberler
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:30: TTK'da üretim durduruldu - Haber 18:30: Hatay'ın bazı ilçelerinde caddeler ve sokaklar trafiğe kapatıldı - Haber 18:30: Hatay'ın bazı ilçelerinde caddeler ve sokaklar trafiğe kapatıldı - Haber 18:30: VEFA KOLİLERİ TESLİM EDİLDİ - Haber 18:30: AK Partili Bayram, koronavirüsle mücadele kapsamında 3 aylık maaşını bağışladı - Haber 18:07: Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu - Magazin 17:50: Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek - Haber 17:27: Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki - Magazin 17:01: Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir - Haber 16:38: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil - Haber 16:28: Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı - Haber 16:22: Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz - Haber