Maltepe Belediyesi 'Evde Sağlık Hizmeti' ağını genişletti

İlçede yaşayan ve evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara ücretsiz evde sağlık hizmeti sunan Maltepe Belediyesi, kapasiteyi arttırarak daha fazla vatandaşa ulaşmak için harekete geçti. Evde Sağlık Hizmeti için kurulan çağrı merkezinin yeni hizmet binasını açan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepeli her bir hemşehrimizin derdini derdimiz bilerek çalışmaya devam ediyoruz. İnsan sağlığını önemsiyoruz" dedi.Ücretsiz sağlık hizmetleriyle dikkat çeken Maltepe Belediyesi, bu alandaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 2017 yılında Türkiye'nin ilk SGK anlaşmalı belediye hastanesini ilçe sakinlerinin hizmetine açan belediye, yüz binlerce kişiyi ücretsiz tedavi ediyor. Belediyenin sağlık alanındaki çalışmaları bunlarla da sınırlı değil. İlçede yaşayan ve evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların evlerine giderek, ücretsiz sağlık hizmeti sunan belediye daha çok insana ulaşmak için hizmet kapasitesini arttırdı. Bünyesinde kurduğu 4 kişilik çağrı merkezi ekibiyle talepleri karşılayan Hastane Müdürlüğü Evde Sağlık Birimi için yeni ek hizmet binasını hizmete açtı. Hizmet binasının açılışını yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç kurdeleyi, Aydınevler Mahalle Muhtarı Sami Soydal, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve sağlık ekipleriyle birlikte kesti."Tüm ihtiyaç sahiplerine derman oluyoruz"Kurdeleyi kestikten sonra açıklamalarda bulunan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Maltepeli her bir hemşehrimizin derdini derdimiz bilerek çalışmaya devam ediyoruz. İnsan sağlığını önemsiyoruz. Her şeyin başı sağlık. Sosyal belediyecilik ilkelerine bağlı çalışıyoruz. O yüzden önceliğimiz Maltepe'de yaşayan dezavantajlı, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız. Tüm ihtiyaç sahiplerine derman oluyoruz. Evinden çıkamayacak durumda olan, bakıma muhtaç olan, yaşlı ya da engelli vatandaşlarımızı bugüne kadar hiç yalnız bırakmadık. Onlara daha iyi hizmet verebilmek ve daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşabilmek için hizmet kapasitemizi yeni yılda arttırma kararı aldık. Yeni hizmet binası Evde Sağlık ekiplerimize hayırlı olsun. Ambulans kapasitemizi arttırdık. Çağrı merkezi ekiplerimiz gün boyu vatandaşlarımızın taleplerini karşılıyor. Tüm çalışanlarımız büyük bir özveri ile çalışıyor" diye konuştu.2019'da 19 bin kişiye ücretsiz hizmetHastane Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Evde Sağlık Birimi 2019 yılında toplamda 19 bin 405 ihtiyaç sahibi vatandaşa ücretsiz sağlık hizmet sundu. 8 bin 493 kişiye ücretsiz ambulans hizmeti, 8 bin 38 kişiye ücretsiz evde sağlık hizmeti, 2 bin 262 engelli vatandaşa nakil hizmeti veren birim yeni yılda hizmet kapasitesini arttırarak daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor. - İSTANBUL