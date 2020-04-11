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Maltepe Belediyesi'nden engellilere online eğitim

Maltepe Belediyesi Bahadır Erdoğdu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi uzmanlarınca, korona virüsü nedeniyle engelli çocuklara internet üzerinden yayınlar ile eğitim veriliyor.

11.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:56
Maltepe Belediyesi'nden engellilere online eğitim
Maltepe Belediyesi Bahadır Erdoğdu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi uzmanlarınca, korona virüsü nedeniyle engelli çocuklara internet üzerinden yayınlar ile eğitim veriliyor. Özel eğitim uzmanı Ahu Cesur, problem davranış üzerine eğitim verdi.

Cesur, problem davranışın çocuğun sosyal ilişkilerine, iletişimine ve öğrenmesine engel olduğunu ifade ederek problem davranışın ortaya çıkmasını engellemek için nasıl bir yol izlenebileceğine dair tekniklerden bahsetti. Agresyonları engellemek için belirsizliği ortadan kaldırmanın önemine işaret eden Cesur, "Günlük plan oluşturmak gerekebilir. Yazılı ya da görselleri görebileceği yere asın. Var olan işimize onu ortak edebiliriz. Evin içinde beraber on beş dakika spor yapabiliriz." dedi. Özel eğitim öğretmeni Nesrin Öztürk Bektaş "Kavram Öğretimi" dersiyle öğrenciler ile bir araya geldi. Bektaş derse büyüklük ve küçüklük yönünden ayırt etmeyle başladı. Tuna Yeter ise evde oynanabilecek oyunlar, sanat etkinlikleriyle ilgili öğrencilere ve ebeveynlerine önerilerde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Maltepe Belediyesi, Bahadır Erdoğdu, Güncel
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