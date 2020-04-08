Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Maltepe Belediyesi'nden korona virüse karşı psikolojik destek

Maltepe Belediyesi korona virüsüyle mücadele sürecinde vatandaşların psikolojilerini güçlü tutmalarına destek veriyor.

08.04.2020 08:53 | Son Güncelleme: 08.04.2020 08:53
Maltepe Belediyesi'nden korona virüse karşı psikolojik destek

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın YouTube kanalı üzerinden yapılan canlı yayında uzman psikolog Büke Okyay, korona virüsün psikolojik boyutunu anlattı.

Okyay, "Anksiyete bozukluğu: Kaygı ve Endişe" isimli videoda anksiyete bozukluğunun fiziksel ve psikolojik boyutlarını anlattı. Okyay, kişiye kendini çaresiz hissettiren bu sürecin yaşanabilir bir süreç olduğunu, hepimizin toparlanacağını, bilim insanlarının söylediklerine uymamız gerektiğini, bunu çocuklarımıza da anlatmamız gerektiğini söyledi. Okyay,nkaygı taşıyan kişilerin kaygı yaşanmasını beklemeden nefes egzersizi yapmasının önemine işaret etti.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Ali Kılıç, Maltepe, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Maltepe Belediyesi'nden korona virüse karşı psikolojik destek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ramazan’da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı yanıtladı Haberler
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı yanıtladı
Çocuklar dışarı çıkamayınca, terasa ’Evde Kal Türkiye’ parkuru kurdular Haberler
Çocuklar dışarı çıkamayınca, terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdular
Dünya Kovid-19’la mücadele ederken Trump, DSÖ’ye yardımları askıya aldı Haberler
Dünya Kovid-19'la mücadele ederken Trump, DSÖ'ye yardımları askıya aldı
Koronavirüsün yarasadan bulaştığı biliniyordu, Türk profesör başka bir hayvanı işaret etti Haberler
Koronavirüsün yarasadan bulaştığı biliniyordu, Türk profesör başka bir hayvanı işaret etti
’Gencim, kronik rahatsızlığım yok’ demeyin! İşte koronadan ölen gençlerin oranı Haberler
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! İşte koronadan ölen gençlerin oranı
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı Haberler
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı
Dünya koronavirüsün esiriyken Asya’da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü Haberler
Dünya koronavirüsün esiriyken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Mart ayı anketinde sürpriz sonuç: Sadece 2 parti barajı geçiyor Haberler
Mart ayı anketinde sürpriz sonuç: Sadece 2 parti barajı geçiyor

Son Dakika Güncel Haberleri

09:08: MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Haber 09:08: MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 09:07: Evden çıkamayan çiftçinin bağını 'Vefa' ekibi budadı - Haber 09:07: ATATÜRK HAVALİMANI'NDA HASTANE ÇALIŞMALARI BAŞLADI (1) - Haber 09:06: "Seyahat etme ve keşfetme özgürlüğümün olduğu günleri özlüyorum" - Haber 08:48: Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı - Haber 08:31: Koronavirüsün yarasadan bulaştığı biliniyordu, Türk profesör başka bir hayvanı işaret etti - Haber 08:31: Samsunlu aile, dışarı çıkamayan çocukları için terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdu - Haber 08:27: "Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında - Haber 07:16: Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü - Haber