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Maltepe Belediyesi'nden koronavirüs önlemi

Maltepe Belediyesi koronavirüs başta olmak üzere salgın hastalıklara karşı tüm hizmet binalarını ilaçlayarak dezenfekte etti.

11.03.2020 17:03 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:03
Maltepe Belediyesi'nden koronavirüs önlemi

Özellikle vatandaşların yoğun olarak hizmet aldığı vezneler, kültür merkezleri ve kreşler başta olmak üzere belediyeye bağlı tüm birimler sıkı hijyen uygulamasına gidildi.

Dünya çapında yaygınlaşan salgın hastalık olan koronavirüse karşı Maltepe Belediyesi de önlemlerini en üst seviyeye taşıdı. Ekipler, belediye bünyesinde hizmet veren tüm binaları ilaçlayarak dezenfekte etti. Dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında Ana Hizmet Binası, sağlık binaları, vezneler, kültür merkezleri, eğitim evleri ve kreşler ekipler tarafından ilaçlanarak hijyenik hale getirildi. Ekipler ilçe genelinde okullar ve ibadethaneler başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pek çok noktada da çalışmalarını sürdürüyor.

BAŞKAN KILIÇ: "EN ÜST SEVİYEDE ÖNLEM ALIYORUZ"

Son dönemde yaygınlaşan salgın hastalıklara karşı açıklamalarda bulunan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Maltepe Belediyesi olarak halk sağlığı için sorumluluk bilinciyle hareket diyoruz. Ortaya çıkan durumun ve ciddiyetinin farkındayız. Salgın hastalıklara karşı önlemlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Ancak bu noktada vatandaşlarımıza da büyük sorumluluk düşüyor. Her bir vatandaşımız günlük hayatında uyguladığı basit önlemlerle salgın hastalıkların önüne geçebilir. Bu konudaki çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler : Maltepe Belediyesi, Maltepe, Güncel

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