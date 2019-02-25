Maltepe Belediyesi Önünde Protesto

Kaynak: AA

Maltepe Belediyesi tarafından tapu sözü verilen 1107 parsele, belediyenin borcu olduğu temizlik şirketi tarafından haciz konulduğu gerekçesiyle mağdur olduklarını iddia eden bir grup vatandaş, belediye binası önünde eylem yaptı.Maltepe Tapu Müdürlüğü önünde toplanan ve tapu mağduru olduğunu öne süren bir grup vatandaş, müdürlüğe çıkarak tapularının durumunu sorgulattı.Daha sonra belediye binasının önüne gelen grup, Belediye Başkanı Ali Kılıç'la görüşmek için bina içerisine girdi. Kılıç'ın kendileriyle görüşmeyeceğini öğrenen vatandaşlar, binanın önünde sloganı atarak Kılıç'a tepki gösterdi.Grup adına açıklama yapan AK Parti Maltepe Meclis Üyesi ve Grup Başkan Vekili Ufuk Yıldız, belediyenin temizlik şirketine 4 milyon lira borcu olduğunu öne sürerek, bu alacağa karşılık Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük mahallelerindeki hak sahibi vatandaşların arsalarına temizlik şirketi tarafından haciz işlemi yapıldığını söyledi.Yıldız, haciz konusuna ilişkin belediye başkan yardımcısının kendilerine "haczin yanlışlıkla konulduğunu" söylediğini belirterek, hak sahibi vatandaşların bu açıklamadan tatmin olmadığını ifade etti.İcra belgesinin ellerinde olduğunu aktaran Yıldız, "İcra konulan arsaların tek tek isimleri belgelerdedir. Tapu dairesinden almış olduğumuz açıklamayla da bu belgenin doğruluğunu kanıtlamış bulunuyoruz." diye konuştu.Açıklamanın ardından grup sloganlar atarak belediyenin önünden ayrıldı.