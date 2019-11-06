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Maltepe Belediyesinden Anıtkabir'e ziyaret

Maltepe Belediyesi yönetimi ve beraberindeki bin 200 Maltepeli, Anıtkabir'i ziyaret etti.

06.11.2019 10:37 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:42 Maltepe Belediyesinden Anıtkabir'e ziyaret
Maltepe Belediyesi yönetimi ve beraberindeki bin 200 Maltepeli, Anıtkabir'i ziyaret etti.

İstanbul'un Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve belediye yönetimi, beraberinde bin 200 vatandaşla Ankara'ya gelerek Anıtkabir'i ziyaret etti. 5 Kasım tarihinde akşam saat 23.00'te İstanbul Maltepe'den 30 otobüsle yola çıkan grup, 6 Kasım sabah saat 08.00'de Ankara'ya ulaştı. Belediye Başkanı Ali Kılıç önderliğindeki bin 200 kişilik grup, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün naaşının bulunduğu mozoleye kırmızı karanfil bıraktı. İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret eden grup, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geçerek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile biraraya gelecek. - ANKARA

Maltepe Belediyesi, Anıtkabir, Maltepe, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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