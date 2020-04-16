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Maltepe Belediyesinden personellerine yüz siperliği

Maltepe Belediyesi, çalışanlarını korona virüsten korumak için yüz siperliği üretiyor.

16.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:59
Maltepe Belediyesinden personellerine yüz siperliği
Maltepe Belediyesi, çalışanlarını korona virüsten korumak için yüz siperliği üretiyor. 15 kişilik bir ekip tarafından üretilen yüz siperlikleri, sahada çalışan ve yakın temas riski bulunan yüzlerce personele dağıtılıyor.

Korona virüs salgınına karşı ilk günden bu yana en üst seviyede önlem alan ve çalışmalarını aralıksız sürdüren Maltepe Belediyesi, çalışanlarının sağlığını da ihmal etmiyor. İşçi Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun çalışma koşullarını sağlayan belediyede, Destek Hizmetleri Müdürlüğü sahada çalışan personellere dağıtmak üzere yüz siperliği üretiyor. 15 kişilik bir ekip tarafından üretilen siperlikler, Maltepe genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapan Veteriner İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, semt pazarları ve ilçedeki işletmelerin denetimini yapan Zabıta Müdürlüğü çalışanları, vatandaşların talepleri doğrultusunda alışverişini yapıp evlere bırakan Saha Destek ekibi, yardım kolisi ve sıcak yemek dağıtımı yapan Sosyal Destek Müdürlüğü ile Aşevi çalışanları, Tıp Merkezi ve Evde Sağlık Hizmeti çalışanları ile Halkla İlişkiler ve Güvenlik çalışanlarının yakın temas durumunda salgına karşı korunması için dağıtılıyor. İlk etapta bin adet üretilecek olan yüz siperlikleri, ihtiyaç durumunda arttırılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Maltepe Belediyesi, Maltepe, Güncel
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