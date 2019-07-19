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Maltepe Belediyesinden üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık

Maltepe Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler için her sene olduğu gibi bu sene de ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verecek.

19.07.2019 12:03 Maltepe Belediyesinden üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık
Maltepe Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler için her sene olduğu gibi bu sene de ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verecek.

Maltepe Belediyesi, YKS'ya giren öğrenciler için Beykoz Üniversitesi iş birliğiyle ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verecek. 23-29 Temmuz tarihleri arasında Beykoz Üniversitesinden 3 rehber öğretmen ve Kütüphane, Kurslar ve Eğitim Müdürlüğü öğretmenleriyle Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nde verilecek hizmette, öğrencilerin tercihlerini kendilerine en uygun şekilde yapmaları sağlanacak. Öğrenciler, programla ilgili soruları için 0216 549 10 13 numaralı telefondan bilgi alabilecek. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Maltepe Belediyesi, Beykoz, Güncel

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