Maltepe Büyükbakkalköy Yolunu Su Bastı

Maltepe
Büyükbakkalköy yolunu sabah saatlerinde sel suyu bastı. Erken saatlerde etkili olan yağmur nedeniyle yol sular altında kalırken, yolu kullanan sürücüler de zor anlar yaşadı. Aracı su alan bir sürücü uzun süre otomobilin içerisinde yardım beklerken, yoldaki su birikintisine belediye ekipleri kepçe ile müdahale etti. Sabah
saatlerinde etkisini artıran yağmur, Büyükbakkalköy yolunun sel suları ile dolmasına neden oldu. Kısa sürede yolu dolduran su, sürücüleri zor durumda bıraktı. Yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, bazı sürücüler araçlarının arıza yapması üzerine araçta mahsur kaldı. Araç
içerisinde mahsur kalan bir sürücü, uzun süre yardım bekledi. Direksiyon başında oturan genç sürücüye ise bir vatandaş yardım ederek aracını ittirmeye çalıştı. Bu sırada sel suyunun dolduğu alana gelen belediyeye ait bir kepçe ise yolun hemen yanında bulunan bir bahçenin duvarını yıkarak suyun önünü açtı. Büyükbakkalköy yolu bir süre sonra suyun çekilmesi ile tekrar normale döndü.
Yolda zor durumda kalan vatandaşlar ise yaşanan olaya tepki göstererek, "Burası üniversiteye giden bir yol. Böyle bir olayın yaşanmaması gerekir" dedi. - İSTANBUL
Sabah,Maltepe
11 Aralık 2018 Salı 11:16