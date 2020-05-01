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Maltepe Camisi'nde cuma namazı kılındı

Ankara Müftüsü Yusuf Doğan, cuma hutbesinde, "Bir virüsle hayatımızın değiştiği zor zamanda bu salgın hastalıktan korunmak için sorumluluklarımızı yerine getirelim." çağrısı yaptı.

01.05.2020 18:16 | Son Güncelleme: 01.05.2020 18:21
Ankara Müftüsü Yusuf Doğan, cuma hutbesinde, "Bir virüsle hayatımızın değiştiği zor zamanda bu salgın hastalıktan korunmak için sorumluluklarımızı yerine getirelim." çağrısı yaptı.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Müftü Doğan, Maltepe Camisi'nde cuma namazı kıldırdı. Doğan, az sayıda katılımla ve tedbirler alınarak kılınan cuma namazı öncesi "Ramazan ve Sorumluluk Bilinci" başlıklı hutbe irat etti.
Hutbede, Allah'ın insanı belirli bir amaç doğrultusunda ve en güzel kıvamda yarattığını vurgulayan Doğan, Allah'ın insana akıl, irade, ilim, iman, evlat, mal ve sıhhat gibi nimetler verdiğini belirtti.
İnsanın başta Allah'a olmak üzere kendisine, ailesine, yakınlarına ve çevresine karşı sorumlu olduğuna işaret eden Doğan, "İnsan, sahip olduğu her nimetin, Cenabıhakk'ın lütuf ve ihsanı olduğunun farkında olmalıdır. Yaratılışındaki mükemmelliği, özündeki güzelliği korumalı, sorumluluk bilincini kuşanarak her vesileyle Allah'a şükretmelidir." değerlendirmesinde bulundu.
Sorumluluğun insanın hayatına anlam katan ve onu gayesiz yaşamaktan kurtaran en güzel haslet olduğunu belirten Doğan, "Sorumluluk bilinci, erdemli bir hayatın olmazsa olmazıdır. İnsan, sorumluluk bilinciyle hayatını ve çevresini güzelleştirir. Sosyal bir varlık olan insan, davranışlarının diğer insanlarda ve çevresinde nasıl bir etki oluşturduğunu hesap etmelidir." ifadelerini kullandı.
Doğan, ramazan boyunca sorumluluk konusunu her yönüyle gündemde tutacaklarını bildirerek, şöyle devam etti:
"Bir Müslüman için ramazan, oruca sağlam bir niyettir, ibadetlerde devamlılık için dirayettir. Sahur vaktinde ve duaların geri çevrilmediği iftar sofralarında ailemizle ayrı bir berekete ermektir. Mahzun olduğumuz bu salgın günlerinde camilerimizde saf tutamasak da evlerimize ailece namazın huzurunu taşımaktır. Evde kalarak kıldığımız namazlarla manen yükselmek, her türlü hastalıktan ve kötülükten korunmaktır."
Ramazanda zekat verme ve infak etme tavsiyesinde bulunan Doğan, şunları kaydetti:
"Gecesiyle gündüzüyle mübarek bir aydayız. Diğer taraftan salgın hastalıkla ağır bir imtihandayız. Zamanın değerini, hayatın anlamını, gençliğin önemini, bir lokma nimetin ve bir nefes sıhhatin şükrünü idrak edelim. Bir virüsle hayatımızın değiştiği zor zamanda bu salgın hastalıktan korunmak için sorumluluklarımızı yerine getirelim. Sorumluluk duygusunu kuşanmanın erdemiyle, Müslüman olarak yaşamanın izzetiyle Allah'ın huzuruna varalım." Maltepe Camisi’nde cuma namazı kılındı

Kaynak: AA

Etiketler: Maltepe Camisi, Ankara, Güncel, Haber

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