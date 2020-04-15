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Maltepe Cezaevinden tahliyeler sürüyor

- Maltepe Cezaevinden tahliyeler sürüyor Maske takarak tahliye olan mahkumlar kameralara el salladı İnfaz Yasası'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Maltepe Cezaevi'nde tahliyeler devam ediyor.

15.04.2020 11:23 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:24
- Maltepe Cezaevinden tahliyeler sürüyor
Maske takarak tahliye olan mahkumlar kameralara el salladı
İSTANBUL - İnfaz Yasası'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Maltepe Cezaevi'nde tahliyeler devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde bir grup mahkum daha tahliye edilirken, tahliye olanların maske taktığı görüldü. Tahliye sırasında mahkumlar kendilerini görüntüleyen kameralara el salladı
İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından cezaevlerinde tahliye işlemleri başladı. Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan mahkumların tahliyesin bu sabah da devam edildi. Polis ve jandarma ekiplerinin geniş çaplı güvenlik tedbirleri eşliğinde maskeleri takılı bir şekilde sosyal mesafe kuralına göre otobüslere alındıktan sonra cezaevinden çıkarıldı.Öte yandan tahliye olan mahkumlar kameralara el salladı. Maltepe Cezaevinden tahliyeler sürüyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Maltepe Cezaevi, Türkiye, Maltepe, Genel
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