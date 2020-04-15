Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Maltepe Cezaevinden tahliyeler sürüyor

- Maltepe Cezaevinden tahliyeler sürüyor Maske takarak tahliye olan mahkumlar kameralara el salladı İnfaz Yasası'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Maltepe Cezaevi'nde tahliyeler devam ediyor.

15.04.2020 23:00 | Son Güncelleme: 15.04.2020 23:01
- Maltepe Cezaevinden tahliyeler sürüyor
Maske takarak tahliye olan mahkumlar kameralara el salladı
İSTANBUL - İnfaz Yasası'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Maltepe Cezaevi'nde tahliyeler devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde bir grup mahkum daha tahliye edilirken, tahliye olanların maske taktığı görüldü. Tahliye sırasında mahkumlar kendilerini görüntüleyen kameralara el salladı
İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından cezaevlerinde tahliye işlemleri başladı. Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan mahkumların tahliyesin bu sabah da devam edildi. Polis ve jandarma ekiplerinin geniş çaplı güvenlik tedbirleri eşliğinde maskeleri takılı bir şekilde sosyal mesafe kuralına göre otobüslere alındıktan sonra cezaevinden çıkarıldı.Öte yandan tahliye olan mahkumlar kameralara el salladı. Maltepe Cezaevinden tahliyeler sürüyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Maltepe Cezaevi, Türkiye, Maltepe, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Bakan Selçuk, ’yaz tatili ortadan kalkacak’ iddiasına yanıt verdi Haberler
Bakan Selçuk, "yaz tatili ortadan kalkacak" iddiasına yanıt verdi
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak Haberler
Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu Haberler
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Bilim Kurulu üyesinden uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmedi Haberler
Bilim Kurulu üyesinden uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmedi
’14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım’ diyen Trump, harekete geçti Haberler
"14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım" diyen Trump, harekete geçti
Herkes balkona çıkıp kayda başladı! Bir ilçe gizemli sesin peşinde Haberler
Herkes balkona çıkıp kayda başladı! Bir ilçe gizemli sesin peşinde
Haberler ›› 3. Sayfa ››Maltepe Cezaevinden tahliyeler sürüyor - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

23:40: Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda - Haberler 23:40: Polis, sosyal mesafeyi koruyarak zeybek oynadı - Haberler 23:40: AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı: Lütfiye Selva Çam, görevine devam etmektedir - Haberler 23:38: Evlat nöbeti 226. gününde - Haberler 23:36: İtfaiyeden yürek ısıtan görüntüler. - Haberler 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu 22:28: Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti 21:24: Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı 21:16: Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak 21:05: İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi - Haberler 20:18: Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı