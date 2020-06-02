MALTEPE D-100 KARAYOLU'NDA MİNİBÜSLERE DENETİM

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan toplu ulaşım araçlarında yüzde 50'lik sınırlamanın kaldırılmasının ardından polis ekipleri Maltepe D-100 Karayolu'nda ayakta yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

02.06.2020 10:33 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:39
Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan toplu ulaşım araçlarında yüzde 50'lik sınırlamanın kaldırılmasının ardından polis ekipleri Maltepe D-100 Karayolu'nda ayakta yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.
Bilim Kurulu'nun talimatları doğrultusunda daha önce valiliklere gönderilen şehir içi toplu taşıma araçları ve personel servislerine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimat yürürlükten kalktı. Minibüs, dolmuş, halk otobüsü ve belediye otobüsleri gibi kent içi ulaşım araçlarına ayakta yolcu alınmama kararı alındı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Maltepe D-100 Karayolu Harem istikametinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. Güvenlik noktasından geçen minibüs ve otobüsler tek tek kontrol edilerek ayakta yolcusu olup olmadığına bakıldı. Polis ekipleri, araçların içine girerek yolcu ile şoförleri maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı. Polis ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. MALTEPE D-100 KARAYOLU’NDA MİNİBÜSLERE DENETİM

Kaynak: DHA

Etiketler: D-100 Karayolu, Maltepe, Polis, Güncel, Haber

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