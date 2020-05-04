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MALTEPE D-100 KARAYOLU'NDA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHASokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

04.05.2020 09:55 | Son Güncelleme: 04.05.2020 09:57
Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA
Sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından haftanın ilk iş gününde Maltepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde başlayan yağışın da etkisiyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu Kartal Köprüsü'ne kadar etkili oldu. MALTEPE D-100 KARAYOLU’NDA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Kaynak: DHA

Etiketler: D-100 Karayolu, Maltepe, Güncel, Haber

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