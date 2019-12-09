Maltepe D-100 Karayolundaki şüpheli ölümün sırrı ortaya çıktı

MALTEPE D-100 Karayolu orta refüjde bariyerler arasında bulunan erkek cesedin sırrı ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Ferdi K.'nın, alkollü halde motosiklet kullanan arkadaşı Emre U. ile beraber seyir halindeyken kaza yaptıkları, Emre U.'nun alkollü ve ehliyetsiz olduğundan korkup arkadaşını ölüme terk ederek kaçtığı anlaşıldı.

Olay İdealtepe Mevkii D-100 Karayolu'nda meydana geldi. İddialara göre trafik polisleri orta refüjde bariyerler arasında hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Olay yerine asayiş ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili yaptığı geniş çaplı araştırma başlattı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, hayatını kaybeden Ferdi K.(21)'nın olay gecesinde yanında bulunan arkadaşı Emre U.(20), Kartal'da Yakacık Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırma sonrasında Emre U.'nun 4 yıllık arkadaşı Ferdi K.'yı çalıştığı iş yerinden alarak Kadıköy Moda'ya gittikleri ve burada bir miktar alkol aldıkları, gece saat 00.15 sıralarında Kartal'a gitmek üzere motosiklete binerek yola çıktıları ortaya çıktı. Motosikleti kullanan Emre U.'nun motorun hakimiyetini kaybetmesiyle kaza meydana geldi. Ehliyetsiz ve alkollü olan Emre U.'nun korkarak arkadaşını kaza yerinde ölüme terk ederek kaçtığı anlaşıldı. Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

- İstanbul