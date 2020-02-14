Haberler » Güncel » Maltepe'de 18 katlı iş merkezinde yangın çıktı - Haber

Maltepe'de 18 katlı iş merkezinde yangın çıktı

Maltepe ilçesinde 18 katlı iş merkezinin giriş katındaki lokantada çıkan yangına müdahale ediliyor.

14.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:56Maltepe'de 18 katlı iş merkezinde yangın çıktı
ilçesinde 18 katlı iş merkezinin giriş katındaki lokantada çıkan yangına müdahale ediliyor.
Mahallesi'ndeki 18 katlı iş merkezinin girişinde bulunan lokantada, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İki bloktan oluşan iş merkezindeki ofislerde çalışanlar, yangın nedeniyle tahliye edildi.
Lokantanın bacasından başlayan yangının çevreye yayılma riski bulunduğu belirtilirken, itfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışması sürüyor.

İtfaiye, Cevizli, Maltepe, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:23  Kakofoni nasıl yazılır? TDK'ya göre kakafoni mi, kakofoni mi?
14:14  2020 ABD Başkanlık Seçimleri ne zaman? Amerika seçimlerinde başkan adayları kimler?
11:16  Aşıklar Şehri filmi konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncuları ve Aşıklar Şehri özeti!
11:16  Gizli Dosya filmi konusu nedir? Gizli Dosya oyuncuları ve Gizli Dosya özeti!
10:31  TUS ve STS Tıp sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS sınav yerleri 2020 - STS Tıp sınavı 2020
14.02.2020 14:29:56