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Maltepe'de 18 katlı iş merkezinde yangın paniği

Maltepe'de 18 katlı bir iş merkezinin altındaki restoranın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

14.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:15Maltepe'de 18 katlı iş merkezinde yangın paniği
'de 18 katlı bir iş merkezinin altındaki restoranın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu. İş merkezinde çalışanlar itfaiye tarafından yangın merdivenleri ile tahliye edildi.

Maltepe Tugay yolu Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında, 18 katlı bir iş merkezinin altında bulunan restoranın bacasında yangın çıktı. Bacadan çevreye duman yayıldığı görülürken restoran çalışanları dışarı çıktı. İş merkezinin üst katlarındaki çalışanlar da itfaiye tarafından merdiven aracıyla alınarak tahliye edildi. Olayda restoranda maddi hasar meydana gelirken can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. - İSTANBUL

İtfaiye, Maltepe, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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