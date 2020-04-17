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Maltepe'de 3 gecekondu alev alev yandı

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Maltepe'de bir gecekonduda çıkan yangın yanındaki iki gecekonduya sıçrarken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

17.04.2020 23:36 | Son Güncelleme: 17.04.2020 23:51
Maltepe'de 3 gecekondu alev alev yandı
İSTANBUL (İHA) – İstanbul Maltepe 'de bir gecekonduda çıkan yangın yanındaki iki gecekonduya sıçrarken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Başıbüyük Mahallesi'nde bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yakınındaki iki gecekonduya sıçradı. Alevlere müdahale eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Ola yerine gelen Maltepe itfaiyesi yükselen alevler karşısında yetersiz kalınca çevredeki itfaiye merkezlerinden yardım istendi. Onlarca itfaiye aracının müdahale ettiği yangının üç gecekondu dışında başka bir noktaya sıçraması engellenirken bir saatlik çalışma sonucunda alevler kontrol altına alındı. Yangının çıktığı gecekondu ve sıçradığı diğer iki gecekonduda yaşayan vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye olurken, yoğun dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi altına alındı. Şehrin çeşitli noktalarından görünen duman havadan da görüntülendi.

Polis ve vatandaş arasında sosyal mesafe tartışması

Korona virüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralını hiçe sayan meraklı vatandaşları uzaklaştırmak isteyen polis ile vatandaşlar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Asayiş ekipleri ve yunus ekipleri meraklı kalabalığı dağıttı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Maltepe, 3. Sayfa
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