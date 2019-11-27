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MALTEPE'DE 3 KİŞİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI HIRSIZLIK KAMERADA

MALTEPE'de farklı tarihlerde gerçekleşen 4 evden hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi yakalandı.

27.11.2019 13:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:44MALTEPE'DE 3 KİŞİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI HIRSIZLIK KAMERADA
MALTEPE'de  farklı tarihlerde gerçekleşen 4 evden hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi yakalandı. 16 yaşındaki şüphelinin ise 64 suç kaydı çıkarken, kamu yararına çalışma cezası alan bir şüphelilerden de çalıştığı Kartal Anadolu Adliyesi'nde gözaltına alındı. Şüphelilerin binaya girişleri ve tırmanmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

'de farklı tarihlerde gerçekleşen 4 evden hırsızlık olayından sonra Mobil Park Timleri çalışma başlattı. Hırsızlık yapılan binaların güvenlik kamerası incelenerek hırsızlık şüphelileri tespit edildi. Ekipler, 11 Kasım da Ferdi A.(22) ve 16 yaşında olan E.Ç.'yi, Ferdi A.'nın Maltepe, Zümrütevler Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Polis, Murat C.(22) isimli şüpheliyi ise kamu yararına çalışma cezası almış olduğu ve bu kapsamda çalıştığı Kartal Anadolu Adliyesi'nde yakaladı. Şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler E.Ç.'nin üzerinde 1 ruhsatsız tabanca ve 4 mermi ele geçirdi.

Şüphelilerin daha önce de birçok suça karıştığı belirlendi. E.Ç.'nin 24 evden hırsızlık, 10 işyerinden hırsızlık, 8 açıktan hırsızlık, 2 otodan hırsızlık, 14 oto hırsızlığı, 3 bisiklet ve motosiklet hırsızlığı, 3 genel güvenliği tehlikeye sokma olmak üzere toplam 64 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli E.Ç.'nin farklı il ve ilçelerde yapılmış 6 hırsızlık suçunun da faili olduğu belirlenirken, tutuklunun kaçması ve hırsızlık suçlarından arandığı da tespit edildi. Murat C.'nin ise 15 çeşitli hırsızlık, 4 uyuşturucu kullanmak ve ateşli silahlar kanuna muhalefetten olmak üzere toplam 20 suç kaydı olduğu belirlendi.

Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Ferdi A. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. E.Ç. ve Murat C. İsimli şüpheliler ise çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise şüphelilerin belirledikleri binaya gelişleri ve hazırlık yaptıktan sonra tırmanarak girdikleri gözüküyor.

Görüntü dökümü:

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Şüphelilerin binaya gelişi

Binaya tırmanmaları


- İstanbul

Anadolu Adliyesi, Maltepe, Güncel

Kaynak: DHA

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