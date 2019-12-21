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Maltepe'de 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada

Maltepe'de gece saatlerinde bir eğlence mekanında bıçaklı kavga çıktı.

21.12.2019 13:59 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:03 Maltepe'de 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada
'de gece saatlerinde bir eğlence mekanında bıçaklı kavga çıktı. Saldırgan şahıs, mekanın dışarısında kavga ettiği kişileri art arda bıçaklayarak yaraladı. Saldırgan şahıs, bıçak darbeleriyle yaralanıp kaldırımda oturan bir kişiyi de öldüresiye dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 02.15'de Maltepe ilçesi, Yalı Mahallesi, Rıhtım Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Kız arkadaşıyla oturan Y.D. ile üç kişilik bir grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Y.D. mekanın dışarısında kavga ettiği Ömer Z., Battal B. ve Akın B.'ye art arda bıçakla saldırdı. Saldırganın hedefi olan şahıslar yaralandı. Polis ekipleri Y.D.'yi gözaltına alırken sağlık ekipleri yaralıları ambulanslara alarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılardan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ömer Z.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bıçaklı şahsın 3 kişiyi bıçaklayarak yaraladığı dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıslar arasında tartışma yaşanıyor, bir şahıs bıçakla diğerlerine saldırıyor ve art arda bıçağı savuruyor. Daha sonra kaldırımda oturan yaralıyı dövüyor. - İSTANBUL

Maltepe, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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