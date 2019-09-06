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Maltepe'de 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Maltepe'de 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktıİSTANBUL - Maltepe'de husumetli olduğu şahsı hedef alarak aracın içerisinden art arda tetiğe basan saldırgan, hedefindeki kişi ile beraber o sırada sokak üzerindeki markette bulunan iki kişiyi de yaraladı.

06.09.2019 18:39
Maltepe'de 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı
İSTANBUL - Maltepe'de husumetli olduğu şahsı hedef alarak aracın içerisinden art arda tetiğe basan saldırgan, hedefindeki kişi ile beraber o sırada sokak üzerindeki markette bulunan iki kişiyi de yaraladı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Maltepe'de pompalı tüfekli bir saldırgan, aralarında husumet bulunan bir kişiye pompalı tüfek ile aracından kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan kişi ile olay yerinde bulunan iki vatandaş yaralandı. Yaralanan şahıs saldırı sonrası acı ile kendini yerden yere attı. Kurşunların hedefi olan diğer kişiler ise yok üzerindeki markete sığındı. Yaralanan Engin K., Salih T., Deniz B.Ö. hastaneye kaldırıldı. Adının E.O. olduğu öğrenilen saldırgan şahıs yakalandı.
Saldırı anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs pompalı tüfekle kurşun yağdırıyor, kurşunların hedefi olan kişilerden biri acıyla kendini yerdne yere atarken diğerleri de markete sığınıyor.
Maltepe'de 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Maltepe, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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