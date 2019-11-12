Haberler » Güncel » Maltepe'de 397 suç kaydı olan şüpheli yakalandı - Haber

Maltepe'de 397 suç kaydı olan şüpheli yakalandı

Maltepe'de, çeşitli asayiş suçlarını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan yaşı küçük şüphelinin, 397 suç kaydı olduğu tespit edildi.

12.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:48Maltepe'de 397 suç kaydı olan şüpheli yakalandı
'de, çeşitli asayiş suçlarını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan yaşı küçük şüphelinin, 397 suç kaydı olduğu tespit edildi.
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Timleri, ilçede son zamanlarda yaşanan kapkaç, yankesicilik, iş yerinden ve araçtan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, olayları gerçekleştirdiği öne sürülen B.G'yi gözaltına aldı. Zanlının benzer suçlardan 397 kaydının olduğu öğrenildi.
B.G, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla Çocuk Gözlemevine teslim edildi.
Şüphelinin, nüfus kayıtlarına göre 9 yaşında olduğu belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü, Maltepe, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:42 İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 1 ölü
12:41 /ek fotoğraflar / Beyoğlu'nda dehşet... Kendisine para vermeyen kadına inşaat demiri sapladı
12:41 Komşularının merak edip, ekipleri seferber ettiği kadın misafirlikte çıktı
12:40 Özlem hemşire, kazada öldü
12:40 Şişe kapağını yutan çocuğu eczacı kurtardı
12:16 Terörden temizlenen Rasulayn'da, Mehmetçik çocuklarla top oynadı
11:40 İstanbul'daki sis manzaralarında yüksek binalar dikkat çekti
11:25 Kayseri'deki müfettiş soruşturmasını eleştiren MHP'li Ersoy'a, AK Partili Özhaseki'den tepki: Ben adaletten yanayım
11:23 Beyoğlu'nda dehşet! Kendisine para vermeyen kadına inşaat demiri sapladı
11:10 ABD'de 17 meclis üyesi, Başkan Trump'a yolladığı mektupla Erdoğan'ın ABD ziyaretine karşı çıktı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
12.11.2019 12:42:14