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Maltepe'de 65 yaş üstü vatandaşlara sıcak yemek desteği

Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı konulmasının ardından Maltepe Belediyesi, ilçedeki 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara bir öğün olan yemek desteğini kahvaltı dahil 3 öğüne çıkardı.

23.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:57
Maltepe'de 65 yaş üstü vatandaşlara sıcak yemek desteği
Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı konulmasının ardından Maltepe Belediyesi, ilçedeki 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara bir öğün olan yemek desteğini kahvaltı dahil 3 öğüne çıkardı. Aşevlerinde pişirilen yemekler ihtiyaç sahibi yaşlılara dağıtıldı.

Maltepe Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı konulmasıyla beraber aşevi yardımını arttırdı. 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi, yalnız yaşayan ve hasta vatandaşlara günde bir öğün sunulan sıcak yemek desteği, kahvaltı dahil üç öğüne çıkarıldı. Ayrıca pazar günleri de sıcak yemek dağıtılmasına karar verildi. Sıcak yemek desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, 0216 589 94 64 nolu telefon numarasından başvuru yapabilecek.

Maltepe Belediyesi Aşevi Sorumlusu Savaş Torgut, "Son dönemde dünyada baş gösteren ve ülkemizde de görülen salgından dolayı Maltepe Belediye Başkanımız Ali Kılıç'ın önderliğinde 65 yaş üstü vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı uygulandığı andan itibaren ne yapabiliriz diye düşündük. Hazırlıklarımızı tamamlayarak hızlı bir şekilde 65 yaş üstü vatandaşlarımız için en azından yemek ihtiyaçlarını karşılamak için imkanlar doğrultusunda talepleri değerlendirerek, iki öğün yemek ve sabah kahvaltısı vermeye başladık" diye konuştu.

Alınan önlemler kapsamında ayrıca ilk etapta Başıbüyük, Fındıklı ve Gülsuyu pazar yerleri denetlenerek hem halka hem pazar esnafına maske, eldiven ve mendil dağıtıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Maltepe Belediyesi, Maltepe, Güncel

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