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Maltepe'de 65 yaş üstüne sıcak yemek desteği

Maltepe'de 65 yaş üstüne sıcak yemek desteği 65 yaş üstü yaşlılara yasak gelince belediye ekipleri üç öğün yemek dağıtmaya başladı Korona virüs salgını nedeniyle, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı konulmasının ardından Maltepe Belediyesi, ilçedeki 65 yaş...

23.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:47
Maltepe 'de 65 yaş üstüne sıcak yemek desteği
65 yaş üstü yaşlılara yasak gelince belediye ekipleri üç öğün yemek dağıtmaya başladı
İSTANBUL - Korona virüs salgını nedeniyle, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı konulmasının ardından Maltepe Belediyesi, ilçedeki 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara bir öğün olan yemek desteğini, kahvaltı dahil 3 öğüne çıkardı.Aş evlerinde dev kazanlar da pişirilen yemekler ihtiyaç sahipleri yaşlılara dağıtıldı
Maltepe Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı konulmasıyla beraber AŞ evi yardımını arttırdı. 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi, yalnız yaşayan ve hasta vatandaşlara günde bir öğün sunulan sıcak yemek desteği, kahvaltı dahil üç öğüne çıkarıldı. Ayrıca Pazar günleri de sıcak yemek dağıtılmasına karar verildi. Sıcak yemek desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, "0216 589 94 64" telefon numarasından başvuru yapabilecek.
Maltepe Belediyesi Aşevi Sorumlusu Savaş Torgut, "Son dönemde Dünya'da baş gösteren ve Ülkemizde de görülen salgından dolayı Maltepe Belediye Başkanımız Ali Kılıç'ın önderliğinde 65 yaş üstü vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı uygulandığı andan itibaren ne yapabiliriz diye düşündük. Hazırlıklarımızı tamamlayarak hızlı bir şekilde 65 yaş üstü vatandaşlarımız için en azından yemek ihtiyaçlarını karşılamak için imkanlar doğrultusunda talepleri değerlendirerek 2 öğün yemek ve sabah kahvaltısı vermeye başladık" diye konuştu.
Ayrıca alınan önlemler kapsamında ilk etapta Başıbüyük, Fındıklı ve Gülsuyu pazar yerleri denetlenerek hem halka, hem pazar esnafına maske, eldiven ve mendil dağıtıldı. Maltepe’de 65 yaş üstüne sıcak yemek desteği

Kaynak: İHA

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Maltepe'de 65 yaş üstüne sıcak yemek desteği
Etiketler : Maltepe Belediyesi, Maltepe, Genel

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