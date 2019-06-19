MALTEPE'DE 8 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 4 YARALI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA

D-100 Karayolu'nda kamyonet devrilmesi sonucu 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, D-100 Karayolu Küçükyalı mevkisinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ataşehir'deki meyve-sebze halinden çıkan 34 ZP 5236 plakalı kamyonetin sürücü Osman Korkmaz, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedince kamyonet devcrildi. Kazanın ardından aynı istikametinde ilerleyen 7 araç daha kazaya karıştı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri D-100 Karayolu Kartal istikametini kaza nedeniyle trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri kaza yerine gelerek kamyonetin içerisine sıkışan Korkmaz'ı kurtarma çalışması yaptı.İtfaiye ekipleri kamyonetin içerisine sıkışan yaralıyı kısa sürede kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralı kurtarılan Osman Korkmaz'ı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



Kaza karışan 7 araç çekici yardımıyla kaldırılırken devrilen kamyonet İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vinciyle kaldırıldı. Trafik kazasında toplam 4 kişinin yaralı olarak çevredek hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. Kapanan D-100 Karayolu yaklaşık bir saat sonra kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.

