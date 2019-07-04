Maltepe'de araç yangını

Maltepe'de Marmara Üniversitesi yerleşkesindeki şantiyede yanan kapalı kasa minibüs kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre olay saat 12.30 sularında, Başıbüyük'teki Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde bulunan şantiyede meydana geldi. Şantiye içerisinde bulunan kapalı kasa minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipiler kısa sürede yangına müdahale edip söndürürken minibüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında fakülte bahçesinden yükselen dumanlar, vatandaşları tedirgin etti.