Maltepe'de ayrıldığı kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Yüksel KOÇ/ MALTEPE'de kendisinden ayrılan 6 yıllık sevgilisi Gülten Gülüm Dil'i öldürdüğü iddiası ile tutuklanan Fatih Altun hakkında, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Fatih Altun'un Gülten Gülüm Dil'i öldürdükten 1 yıl sonra yakalandığı, arandığı dönemde bir cinayet daha işlediği bilgisine yer verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 12 Aralık 2018 tarihinde Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde Gülten Gülüm Dil'in (40), başından silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi. Olaya yakın bir apartmanın güvenlik kamerası incelemesinde maktül Gülten Gülüm Dil ve yanında bir kişinin görüntülerinin yansıdığı belirtilen iddianamede, maktülun kardeşlerinin erkek şahsı teşhis ettikleri belirtildi.

Maktül Gülten Gülüm Dil'in kardeşi Ayten Gülüm'ün teşhisine göre öldürülmeden önce yanında bulunan kişinin kardeşinin 5-6 yıllık erkek arkadaşı Fatih Altun olduğu kaydedilen iddianamede, şüphelinin olay tarihinde kullandığı cep telefonunun sinyal bilgilerinin olay saati ve olay yeri ile örtüştüğü hatırlatıldı.

FİRARDEYKEN DE CİNAYET İŞLEMİŞ

Şüphelinin bu olaydan sonra 1 yıl süre ile kayıplara karıştığı kaydedilen iddianamede, 30 Aralık 2019 tarihinde Düzce'de işlediği başka suçlar nedeni ile yakalandığı, kasten öldürme ve öldürdüğü kişinin kardeşini de kasten yaraladığı, bu suçlardan da tutuklu olduğu belirtildi.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Yakalanan şüphelinin bu suçtan 7 Ocak 2020 tarihinde SEGBİS sistemi ile ifadesinin alındığı, ifadesinde başka bir kasten öldürme suçundan da tutuklu olduğunu, Gülten Gülüm Dil ile 18-20 yıllık bir geçmişinin olduğunu söylediği, olaya ilişkin susma hakkını kullandığı kaydedildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Şüpheli Altun'un ifadesinin ardından bu suçtan da tutuklandığı belirtilen iddianamede, Altun'un, "Tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.