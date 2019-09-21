Haberler » 3. Sayfa » Haber

Maltepe'de babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

İstanbul Maltepe'de babasını bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21.09.2019 21:04Maltepe'de babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
İstanbul Maltepe'de babasını bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maltepe Çınar Mahallesi Kadir Has Caddesi'nde iddiaya göre, 17 yaşındaki Akın B., aralarında çıkan tartışma sonucu babası Yusuf B.'yi başından ve kalbinden bıçaklamıştı. Baba Yusuf B. hayatını kaybederken, oğlu Akın B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerimin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüpheli mahkeme sorgusunda açıköğretim lise öğrencisi olduğunu söyleyerek, "Benim geçmişte şizofren hastası olduğumu söylüyorlardı. Ancak ben şizofreni değilim. Ben 'kafadan gidik' olmadığımı düşünüyorum. Olay sırasında bana ne olduğunu ya da eylemi tam olarak nasıl gerçekleştirdiğimi hatırlamıyorum. Bu olaya geçmişteki yaşanmışlıkların birikerek yol açtığını düşünüyorum. Babam normalde şiddet uygulayan bir insan değildi ancak bir buçuk ay önce annemi aldattığını öğrenmiştim. Pişmanım çünkü bilinçli olarak yaptığım bir şey değildir" dedi.

Mahkeme sorgusu tamamlanan şüpheli Akın B., "üst soydan akrabayı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Anadolu Adalet Sarayı, İstanbul, Maltepe, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:04 Maltepe'de babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
21:02 Akrabalar düğünde birbirlerine girdi: 4 yaralı
20:58 Yanlışlıkla başka kadını vuran şahıstan pes dedirten savunma: Ben vurmak için sıkmadım ki
20:54 4 gün sonra cansız bedeni bulunan Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
20:53 Ukrayna'da tır ile minibüs çarpıştı: 9 ölü
20:48 Kayseri'de 'sülfürik asit' paniği
20:48 Ev taşımada silahlı, tornavidalı kavga: 2 yaralı