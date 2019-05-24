MALTEPE'DE BATTANİYELİ DOLU ÖNLEMİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA

İstanbul, Maltepe'de etkili olan sağanak yağışın ardından bazı otomobil sahipleri dolu yağışına önlem olarak, araçlarının üzerine battaniye serdi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren ara ara sağanak yağışlar etkili oluyor. Anadolu Yakası'nda da etkili olan yağışlar zaman zaman kendini dolu olarak gösterdi. Maltepe'de bazı otomobil sahipleri araçlarının üzerine battaniye ve örtü sererek, dolu önlemi aldı. Otomobilinin üzerini örten Faruk Gümüş, "Sabah saatlerinde gök gürültüsü ve şimşekler gördüm. Dolu uyarısı da yapılınca böyle bir şekilde önlem almaya çalıştım." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Araçlardan görüntü

-Araçların üzerine örtülen battaniye ve örtüden görüntü

-Bir araç sahibi ile röp

-Genel ve detaylar





Kaynak: DHA