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Maltepe'de bir araca yönelik silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

Maltepe'de bir araca yönelik silahlı saldırı sonucu iki kişi yaralandı.

21.12.2019 23:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 23:36
'de bir araca yönelik silahlı saldırı sonucu iki kişi yaralandı.
Zümrütevler Mahallesi Karaca Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 FZ 8154 plakalı otomobil, farklı bir araçta bulunan kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırı sonrası otomobilde bulunan Orhan Kılıç ile Okan Aktürk yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren araçtakiler olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Maltepe'de bir araca yönelik silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

Maltepe, Güncel

Kaynak: AA


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