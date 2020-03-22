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Maltepe'de bir hastanede korona virüs nedeniyle karantinadaki annesini görmesine izin vermeyen 2...

Maltepe'de bir hastanede korona virüs nedeniyle karantinadaki annesini görmesine izin vermeyen 2 güvenlik görevlisini bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

22.03.2020 18:39 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:39
Maltepe'de bir hastanede korona virüs nedeniyle karantinadaki annesini görmesine izin vermeyen 2...

Maltepe 'de bir hastanede korona virüs nedeniyle karantinadaki annesini görmesine izin vermeyen 2 güvenlik görevlisini bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Maltepe, 3. Sayfa

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