Maltepe'de bir hastanede korona virüs nedeniyle karantinadaki annesini görmesine izin vermeyen 2...
Maltepe'de bir hastanede korona virüs nedeniyle karantinadaki annesini görmesine izin vermeyen 2 güvenlik görevlisini bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
22.03.2020 21:03 | Son Güncelleme: 22.03.2020 21:06
Maltepe 'de bir hastanede korona virüs nedeniyle karantinadaki annesini görmesine izin vermeyen 2 güvenlik görevlisini bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Kaynak: İHA