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Maltepe'de bir kadın, barışmak isteyen eski eşini bacağından bıçakladı!

İstanbul'da 10 yıl önce boşandığı eşini barışma teklifinde bulununca bacağından bıçakladı. Kadın gözaltına alınırken, adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

18.09.2019 16:34

İstanbul Maltepe'de 10 yıl önce boşandığı eski eşi Z.K.'nın evine çocukları görmek için gelen adam barışma teklifinde bulundu. R.K eşine barışma teklifinde bulununca çiftin arasında tartışma çıktı.

BARIŞMA TEKLİFİNE SİNİRLENDİ

Barışma teklifine sinirlenen Z.K., eski eşini bacağından bıçakla yaraladı. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Eve gelen polis, kadını gözaltına alırken, yaralı R.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Maltepe'de bir kadın, barışmak isteyen eski eşini bacağından bıçakladı!

Fındıklı, Polis, 3. Sayfa, Yaşam

YORUMLAR(7)
MEHMET:LAİKLERLE SAADET PARAYLA OLUR PARA BİTİNÇE PARALI OLANA YELKEN AÇARLAR ONLARI BU DÜNYADAKİ ŞEYLER MUTLU EDİYOR BEN İBADETLE ÖBÜR DÜNYA İLE MUTLU OLNI ALDIM BÖYLE BİR DERDİM YOK ÇOK MUTLUYUM
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SÜKÜR:Şimdi bu Erkek olsaydı vay kadına yapılan işkence derdiniz. Tamam yapılanları ben haklı göstermiyorum ama bir kadın adice bir şey yaptıysa onuda o şekilde yargılayın Vede dikatimi çeken şuki kadın cinayetrinin tamamı demiyorum ama Büyük kısmı başkası ile ilişkisi varsa bu derece şiddetler çıkıyor meydana . Şunada bilinki allah göstermesin eşini başkasının altında kim yakalarsa yakalasın cinnet geçir ve bu tar şeyler yaşanır öncelikle bu milletin değerlerini yok edenleri cezalandırmak lazım
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VATANDAŞ:evlenmeyin uzak durun bu işlerden başınız yanmasın
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TURAN CAKAR:BU YAZILAN HABERIN DOGRU OLDUGUNA PEK INANMUYORUM YANI BARISMAK TEKLIFINE BICAKLA CEVAP VERMESINE KIM BILIR NELER OLDU KADINA NELER SÖGLEDIKI BU DURUM MEYDANA GELDI. BU KADAR BASIT DEGILDIR BARISMA TEKLIFINDEN YARALAMA OLAYI . DAHA SONRALAR MEYDANA CIKAR ESAS SEBEP. HEM BU ADAM 10 YILLDIR BOSANMIS DURUMDA SIMDIYE KADAR NE BEKLEMIS. YENISINI BULAMADIMI TEKRAR BU KADINA DÖNDÜ 10 YIL AZBIR ZAMAN DEGIL KADINDA BULMUSTUR BELKI BIR SEVGILI NORMALDIR BULSADA
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HADİ BE:abi kadınların yaptıklarını cici şakacı şey kadının fendi görüyorsunuz ya gibisinden yayınlamayın
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MANRIGHT:CANİ KADIN ESKİ KOCASINI BIÇAKLADI ŞEKLİNDE NİYE BAŞLIK ATMADINIZ? ERKEK YAPSA ŞİMDİ DÜNYAYI YAKARDINIZ! KADIN TERÖRÜNÜ YÜCELTMEYE DAHA NE KADAR DEVAM EDECEKSİNİZ? ÖLDÜRÜLEN HER 1 KADINA KARŞI KADINLARIN ÖLDÜRDÜĞÜ 10 ERKEK VAR! NE ZAMAN KADIN TERÖRÜNE HAYIR DİYECEKSİNİZ! DAHA KAÇ MİLYAR ERKEĞİN KATLEDİLMESİ GEREK!
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AHMET:bununla barışıp ne yapacaksın. on sene olmuş, kendine yeni bir hayat kursana beyim.
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