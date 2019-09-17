maltepe'de bir kadın eski kocasını bıçakladı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA

Maltepe'de bir kadın, 10 yıl önce boşandığı eski kocasını şiddet uyguladığı gerekçesiyle bacağından bıçakladı. Kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken yaralı kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Fındıklı Mahallesi Okul Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre R.K. (35) 10 yıl önce boşandığı eski eşi Z.K.'nın evine çocukları görmek için geldi. R.K. eski eşine tekrar barışma teklifinde bulundu. R.K. ile barışmak istemeyen Z.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü ve eski koca kadını darp etmeye başladı. Bu sırada Z.K., eski eşini bacağından bıçakla yaraladı. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen polis, 3 çocuk annesi Z.K 'yi gözaltına alırken bacağından yaralanan R.K. de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Komşuları eski eşinin kadına sürekli şiddet uyguladığın belirterek, "Kadın tek başına çocuklarına bakmaya çalışıyor. Kadını sürekli rahatsız ediyor. Daha önce kaç defa geldi kapıya. Çocukları görme bahanesiyle kadının yanına geliyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kadının polis tarafında gözaltına alınması

-Polis otosuna bindirilmesi

-Yaralının binadan çıkarılması

-Ambulansa binmesi

-Çocuğun polis tarafından alınması

-Komşuları il eröp



