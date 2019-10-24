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Maltepe'de bisiklet çalan şüpheli tutuklandı

Maltepe'de, bir binanın otoparkından 2 bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

24.10.2019 10:18Maltepe'de bisiklet çalan şüpheli tutuklandı
Maltepe'de, bir binanın otoparkından 2 bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Altıntepe Mahallesi'nde, bir binanın otoparkından kilidi kesilerek 2 bisikletin çalınması olayını soruşturan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Görüntülerden kimliği tespit Furkan A. (24) Mobil Park Timleri tarafından Kayışdağı Mahallesi'nde gözaltına alındı.
Zanlının ayrıca Bostancı'daki bazı bisiklet ve motosiklet hırsızlığı olaylarının da faili olduğu ve çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Furkan A. tutuklandı.

Altıntepe, İstanbul, Maltepe, Güncel

Kaynak: AA

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