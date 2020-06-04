MALTEPE'DE ÇAKARLI DEFİNE AVCILARI YAKALANDI

İSTANBUL'un pek çok yerini talan eden definecilerin adresi bu kez Maltepe Başıbüyük ormanı oldu.

04.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:59
İSTANBUL'un pek çok yerini talan eden definecilerin adresi bu kez Maltepe Başıbüyük ormanı oldu. Ormanda kazı yaptığı belirlenen biri polis 3 kişi gözaltına alındı.
OTOMOBİLDE ÇAKAR LAMBA ÇIKTI
31 Mayıs günü Başıbüyük Ormanı'nda kazı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri kazılmış bir çukur ve iş makinesi olduğunu gördü. Bölgede ayrıca orman muhafaza memurlarıyla karşılan ekipler, bir kişinin memurlara polis kimliği göstererek bölgeden uzaklaştığını öğrendi. Bunun üzerine kepçe operatörü S.U ile görüşen polis ekipleri operatörün bölgeye gelirken cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler üzerinden bölgeden uzaklaşan araç plakalarını tespit etti. Ardından ormanın çıkış noktaları polisler tarafından kapatıldı ve çevrede geniş çaplı arama başlatıldı. Yapılan çalışmalarda görüntülerdeki otomobillerin Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu üzerinde olduğu tespit edildi. Otomobil içindeki polis memuru A.E, Ataşehir Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli V.B ve kepçe operatörü S.U yasal işlemlerin yapılabilmesi için Maltepe Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Kazı alanındaki kepçe orman muhafaza deposuna götürülürken, otomobilde bulunan tablet, çakar lamba, dedektör, GPS cihazı, 3 adet el telsizi, karat okuyucu, adaptör, el feneri ve polis memuru A.E'ye ait bir adet tabancaya el konuldu. Ayrıca Başıbüyük Ormanı'ndaki izinsiz kazıya karıştığı tespit edilen M.E.S ve E.S ise aranıyor.
"HER GEÇEN GÜN KAZILAR YAPILDIĞINI GÖRÜYORUZ"
Öte yandan ormanlık alanda ağaç ve çalıların arasında çok sayıda çukur olduğu görüldü. Çevre sakinleri özellikle son iki aydır kazılı alanların arttığını ifade ederek bölgede endişe içinde dolaştıklarını belirtti. Defineciler tarafından kazı yapılan bazı alanlarda ise tarihi yapı olduğu düşünülen taşlar dikkat çekti.
Maltepe'de oturan ve zaman zaman Başıbüyük'teki ormanlık alanda yürüyüş yapan bir vatandaş, "Bu bölgede yaşıyorum. Dağdan kekik toplamaya geliyorum. Sabah geldiğimizde her geçen gün kazılar yapıldığını görüyoruz. Tarihe zarar veriyorlar. Belli ki burada geçmişi baya eski tarihi yapı var. Ama defineciler burayı ve birkaç yeri kazıyla mahvetmişler. Buraya sahip çıkılmasını istiyoruz. Gerekli denetimlerin yapılmasını istiyoruz. Birkaç kere kazma ve kürek buldum. Yeni kazılmış alanlar buldum. Gezdiğimiz için görüyoruz. Buraya gece piknik yapmaya gelenler de var. Tabii ki endişeliyiz. Buraya gelen adamların nasıl insanlar olduğunu bilmiyoruz. Üzerlerinde kesici, delici aletler olabilir bu yüzden tedirginiz" diye konuştu.
"İKİ, ÜÇ AYDIR HASTALIKTAN DOLAYI KAZILAR DAHA DA ARTMIŞ"
Ormanın girişindeki mesire bölümünde piknik alanı bulunan bir esnaf, "Gece geliyorlar. Benim piknik alanım var aşağıda ve görüyorum. Sabah baktığımda çok yerde çukurlar, kazılmış alanlar var. Hepsi ormanın içinde kaçıyorlar. Eskiden kazıyorlardı yine kazmaya başlamışlar. Şimdi daha çok arttı. İki üç ay içinde özellikle hastalıktan dolayı yukarı kimse çıkmıyor diye daha da artmış. Kimse görmüyor tabii daha çok kazmışlar. Ormanın dört tarafında kazılan yerler var. Nasıl yapıyorlar göremiyorsun. Sabah geldiğimizde manzara böyle oluyor. Ormanın içi delik deşik" ifadelerini kullandı. MALTEPE’DE ÇAKARLI DEFİNE AVCILARI YAKALANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Milli Eğitim Müdürlüğü, Maltepe, Güncel, Haber

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