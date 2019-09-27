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Maltepe'de çatı yangını korkuttu

İstanbul'un Maltepe ilçesinde iki katlı bir binanın çatısında meydana gelen yangın çevredeki vatandaşları korkuttu.

27.09.2019 00:16Maltepe'de çatı yangını korkuttu
İstanbul'un Maltepe ilçesinde iki katlı bir binanın çatısında meydana gelen yangın çevredeki vatandaşları korkuttu. İhbar üzerine kısa sürede yangın noktasına gelen itfaiye ekipleri çatıda oluşan alevleri kontrol altına aldı.

Maltepe ilçesi Küçükyalı Merkez Mahallesi Şehit Eren Tecimel Sokak'ta yer alan iki katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Çatıda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri önce bina içerisinde yaşayanları tahliye etti, ardından yangına bina içinden ve dışından müdahale ederek kontrol altına altı.

Sağlık ekipleri tedbir amaçlı olay yerinde bulunurken polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Yangının neden çıktığı araştırılırken, bazı vatandaşlar söndürülmeden bırakılan mangal kömüründen çıktığını iddia etti. - İSTANBUL

İstanbul, Maltepe, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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